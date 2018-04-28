纳扎尔巴耶夫总统：哈萨克斯坦将世代传承同中俄之间的友好关系

哈通社/阿斯塔纳/4月28日 - 未来哈萨克斯坦近依靠交通物流运输业即可获得近50亿美元的收入。

在28日于阿斯塔纳和平和谐宫举行的第26届哈萨克斯坦民族和睦大会代表大会上，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫如是说。



出席会议并发表讲话的纳扎尔巴耶夫总统表示，俄罗斯与中国是哈萨克斯坦自古以来的友好邻邦，这一相互理解和互信的友好关系将世代传承下去。



总统指出，哈萨克斯坦与俄罗斯之间建立了堪称模范的紧密联系，因致力于保持这一关系的发展。这符合哈萨克斯坦的利益，对俄罗斯也是如此。



总统同时强调，哈萨克斯坦与中国的关系也在不断的、高速的发展当中。



"哈萨克斯坦位于大陆的正中央，没有能够获得便捷海路运输的出海口。因此我们加大了同中国的联系，目前，自太平洋方向的货物过境哈萨克斯坦运往欧洲，我们还为此兴建了大量铁路和公路项目。哈萨克斯坦成为了中国连接俄罗斯后欧洲的桥梁。未来，近依靠过境货物运输，哈萨克斯坦即可获得50亿美元的收入，而我们的商品也将借机打入更广阔的市场。"纳扎尔巴耶夫总统说。



【编译：木合塔尔·木拉提】