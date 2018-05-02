哈通社/阿斯塔纳/5月2日 -- 红十字会与红新月会国际联合会第10次欧洲会议近日在阿拉木图市拉开帷幕。

消息称，来自全球54个国家的分析人士代表聚集在阿拉木图市，正在为通过联合会宣言进行相关准备工作。

据了解，会议开幕仪式中发表讲话的阿拉木图市市长包尔詹·拜别克宣读了纳扎尔巴耶夫总统的贺词。贺词中主要提到了该组织在解决当代社会问题、军事冲突以及在发生自然灾害时向受害者提供及时援助等方面发挥的重要作用。



拜别克会议期间还强调称，阿拉木图目前已成为举行商业谈判和商务会议的国际平台。

据悉，自年初至今，阿拉木图市曾举行经合组织"欧亚周"国际论坛以及独联体国家政府领导参与下举行的数字化国际论坛。此外，今年还将举行一系列国际会议。

阿拉木图市市长还表示，哈萨克斯坦独立至今，在纳扎尔巴耶夫总统的领导下，拥有多民族代表的哈萨克斯坦人民选择了和平与稳定以及经济快速发展。目前，哈萨克斯坦致力于成为解决国际冲突并提供谈判平台的唯一一个中亚国家。近几年，哈萨克斯坦成功担任伊斯兰大会和欧安组织的轮值主席国。今年，我们将同联合国共同创建地区枢纽。首先，它将迎来20多个国际组织和机构展开相关工作。



红十字会与红新月会国际联合会主席弗朗切斯科·罗卡表示，"阿拉木图宣言"将是未来四年该组织制定的重要文件之一。上一次还将追溯到2014年在意大利佛罗伦萨通过的宣言。

罗卡表示，在超过1700万名志愿者们的共同努力下，联合会已经成为了世界上最大的人道主义体系。然而，联合会的倡议成果直接取决于当地工作的实施以及质量。非常感谢哈萨克斯坦对红十字会与红新月会国际联合会给予的高度支持。

【翻译：冰山】