金正恩会见美国务卿蓬佩奥

哈通社/阿斯塔纳/5月10日 -- 据韩联社消息，朝中社和朝鲜中央广播电台10日报道称，朝鲜国务委员会委员长金正恩9日会见到访的美国国务卿蓬佩奥，蓬佩奥向朝方转达美国总统特朗普的口信。报道称，双方就朝美首脑会谈达成的协议令人满意。

报道称，金正恩听到特朗普的口信后，就特朗普很关心通过对话解决问题予以高度评价并表达谢意。据报道，双方就半岛局势、朝美首脑会谈等交换意见，还深入探讨朝美首脑会谈的事务性问题、相关程序和方法。金正恩表示，即将举行的朝美首脑会谈将成为推动半岛局势转圜、建设美好未来的历史性会晤。

报道称，金正恩接受特朗普有关释放被扣美国公民的请求，发布"国务委员会委员长命令"，特赦涉嫌做出"反共和国敌对行为"的美国人。当晚，蓬佩奥与3名被扣美国公民一道搭乘美国空军专机从平壤出发，将于当地时间10日凌晨2时飞抵华盛顿附近安德鲁斯空军基地。

据报道，蓬佩奥由衷感谢金正恩热情款待他们一行，与美方进行有益的会谈并达成充分的协议，他还表达了作为国务卿，为争取朝美首脑会谈圆满成功积极努力的决心和意愿。蓬佩奥曾在3月31日至4月1日以国务卿被提名人的身份非公开访朝并会晤金正恩。

这是朝鲜中央广播电台等面向国内的媒体第一次提到朝美首脑会谈。朝媒没有提到陪同金正恩和蓬佩奥出席会晤的各方人士，但是从朝中社当天公开的图片中可发现朝鲜劳动党中央委员会副委员长兼统一战线部长金英哲在场，美国中情局（CIA）韩国任务中心负责人安德鲁·金似也出席。