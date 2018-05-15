纳扎尔巴耶夫总统提议大力推动里海和黑海航路联通工程

哈通社/索契/5月15日 - 在14日于俄罗斯索契举行的欧亚经济联盟最高理事会会议上，纳扎尔巴耶夫总统提出了多个旨在推动联盟经济发展的建议。

总统强调，首先应梳理至今达成的各项协议的落实情况，组建政府间合作组确保大型合作项目的实施。工作组应查明阻碍边境和经济领域合作的各类问题。



"其次，考虑到目前制裁造成的不利因素，我们需要明确未来的工作方向。关于进一步发展和深化关系的宣言已经提出。而这一切都要在确保完成了所有此前的目标的前提下进行。"总统说。



纳扎尔巴耶夫总统表示，大型基础设施项目实施是需要重视的第三个问题。



"通过俄罗斯和哈萨克斯坦连接欧洲与亚洲的‘欧亚'高速铁路项目便是其中之一。此外，将里海与黑海通过水路相连接的‘欧亚航道'项目，也是值得关注的方案。这些都是大型项目，需要我们着手推动。总的来说，欧亚经济联盟的道路基础设施建设，将使亚洲与欧洲、东方与西方、太平洋与大西洋连为一体。"纳扎尔巴耶夫总统说。



第四点，总统着重指出，欧亚开发银行和欧亚稳定与发展基金应进一步发挥自身在欧亚经济联盟框架下的作用。



"它们应积极参与到大型项目的落实进程当中。"总统这样说道。



除纳扎尔巴耶夫总统外，俄罗斯总统普京、白俄罗斯卢卡申科、吉尔吉斯总统吉恩别科夫、亚美尼亚总理帕希尼扬以及摩尔多瓦总统多东参加了14日的会议。这是欧亚经济联盟2018年成员国国家元首之间的首次会议。



值得一提的是，在当天的会议后，摩尔多瓦获得了欧亚经济联盟观察员国地位。



【编译：木合塔尔·木拉提】