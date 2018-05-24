巴什科尔托斯坦将通过巴甫洛达尔州向中国开通公路

哈通社/阿斯塔纳/5月24日-巴甫洛达尔州长波拉特•巴卡沃夫与俄罗斯巴什科尔托斯坦总统鲁斯泰姆•哈米托夫进行会晤。哈米托夫表示，巴什科尔托斯坦计划向中国开通公路，途经巴甫洛达尔州。

他表示，经验表明，与邻国建立商业合作伙伴关系将更有助于双方实现各自利益。



"哈萨克斯坦是我们最近的邻国，我们知道，额尔齐斯地区有着大量的石灰石和盐。此外，我们正通过该地区向中国开通公路。这也进一步证明了邻国合作的优势。我们计划与中国开展农产品和农副产品的供应工作，而该项目则需要巴甫洛达尔州伸出援助之手。" 哈米托夫说。







巴卡沃夫表示愿意与巴什科尔托斯坦在任何领域建立合作关系。



"为发展农业领域上的互利合作，大型农场主代表们与我们一起熟悉了奶牛场及植物种植工作。此外，我在此还想强调双方在教育领域的合作成就。2015-2018年期间，巴甫洛达尔国立大学的35名研究生通过了乌法国立石油和技术大学的实习工作。"州长说。



值得一提的是，巴卡沃夫在对巴什科尔托斯坦进行访问期间，双方签署了两份备忘录。第一份备忘录关于巴甫洛达尔经济特区与巴什科尔托斯坦石化加工机构之间的合作关系；第二份则关于巴甫洛达尔地州企业家协会与巴什科尔托斯坦商会之间的合作关系。



【编译：达娜】