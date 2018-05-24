朝鲜炸毁坑道拆除核试验场

哈通社/阿斯塔纳/5月24日 -- 据韩联社报道，朝鲜24日以炸毁坑道的方式完全拆除了咸镜北道吉州郡丰溪里的核试验场。朝鲜率先为完全无核化迈出第一步，有望利好定于6月12日在新加坡举行的朝美首脑会谈。

据消息人士透露，朝鲜在韩中美英俄五国记者抵达核试验场的上午11时许开始爆破拆除活动。到下午4点17分，2号、3号、4号坑道、营房、冶炼厂、观测所、宿舍等都被接连炸毁。当天丰溪里地区天气晴好，据天气预报，该地区当晚至25日上午有阵雨，当天拆除核试验场占尽天时，得以如期履约。朝鲜外务省曾于12日宣布，将于23-25日视天气情况择机拆除北部核试验场的坑道及附属设施。

青瓦台国家安保室长郑义溶24日下午主持召开国家安全保障会议（NSC）常任委员会会议。青瓦台在会议结束后发布新闻稿表示，常委们评价称朝鲜核试验场废弃是走向完全无核化的第一步。

韩国外交部发言人鲁圭德当天在例行记者会上就朝鲜拆除核试验场表示，这是朝鲜有关无核化的首个举措，期待这成为实现完全无核化的契机。

2006年10月9日，朝鲜在丰溪里核试验场进行第一次核试验。随后，朝鲜分别于2009年5月25日、2013年2月12日、2016年1月6日和9月9日、2017年9月3日在该核试验场进行了5次核试验。

丰溪里位于海拔2205米的万塔山以南2千米，周围被气云峰、鹤舞山、烟头峰等海拔1千米以上的高山环绕。由于山丘大部分为花岗岩所组成，核试验后发生的各种放射性物质外泄的可能性不大，丰溪里被认为是适合进行核试验的地方。