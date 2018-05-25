美国总统特朗普宣布取消同朝鲜领导人之间的会晤

哈通社/阿斯塔纳/5月25日 - 美国总统唐纳德•特朗普周四宣布，原定与6月12日在新加坡举行朝美领导人峰会将被正式取消。

美国总统致函朝鲜领导人，称由于朝方对美国表现出"公开敌意"，因此取消会晤。



"这对我们双方都好，但对世界不利"，特朗普在信中称。



信中特朗普还向金正恩强调称："你谈论核能力，但我方的核武威力如此巨大和厉害，以至于我向上帝祈祷，它们永远不需要被动用。"



此外，特朗普再一次感谢金正恩早前释放3名被扣押的美国公民。特朗普表示，假如金正恩对这场最重要的峰会改变想法，"不要犹豫，给我电话或写信吧。"



他说，"整个世界，特别是朝鲜半岛已错失一个实现持久和平、繁荣、富饶的机会，这实在令人感到遗憾"。



特朗普后来向记者承认，取消会晤是一个"挫折"，他稍后表示，美军已做好"应对朝鲜鲁莽行为的准备"。



就在特朗普宣布取消与金正恩的会晤前几个小时，朝鲜刚刚于当地时间24日炸毁了丰溪里核试验场，以表示其对和平的诚意。



两国之间的紧张气氛加剧始于上周。随着朝鲜愤怒地否定了外界对其会按美国要求同意单边弃核的看法，美朝峰会的前景本月急转直下。



在特朗普正式宣布取消峰会前，平壤曾扬言将退出会谈。



朝鲜副外相崔顺辉周四表示，峰会的未来"取决于华盛顿的态度和行为"。



虽然特朗普并没有完全关死同金正恩会谈的大门，但要立刻重新安排会面，可能性微乎其微。此外，峰会取消将重新点燃朝鲜半岛冲突再起的忧虑。



【编译：木合塔尔·木拉提】