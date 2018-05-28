“哈萨克斯坦文学文化中心”在楚瓦什设立

哈通社/阿斯塔纳/5月28日-据哈萨克斯坦文体部消息，"哈萨克斯坦文学文化中心"近日在楚瓦什共和国国家图书馆设立。

据悉，该中心在我国国家学术图书馆实施的国际项目框架内设立。



"哈萨克斯坦文学文化中心"在韩国、吉尔吉斯斯坦、芬兰、匈牙利、亚美尼亚、马来西亚、土耳其、中国、格鲁吉亚、法国、日本、瑞典、马其顿、保加利亚、捷克、意大利、美国、伊朗、哈萨克斯坦，以及俄罗斯等国家均有设立。



楚瓦什文化、国家档案事务部副部长埃琳娜•切尔诺娃、哈萨克斯坦国家学术图书馆副馆长努尔巴拉•帖科赛巴耶娃、切博克萨里俄罗斯外交部负责人亚历山大•波戈迪金、楚瓦什国家图书馆馆长斯韦特兰娜•斯塔尔依阔娃等多位政府人员及学者作家出席了中心开幕式。



开幕式期间，埃琳娜•切尔诺娃强调了该中心的设立，对于哈萨克斯坦和楚瓦什之间有着重要意义。



帖科赛巴耶娃表示，在哈萨克斯坦外交部和文体部的支持下，目前共有21个"哈萨克斯坦文学文化中心"在世界各地成立。



"该中心旨在让读者了解哈萨克人的传统、文化和艺术，以及哈萨克斯坦在经济、政治和社会领域上取得的种种成就。"她说。



同时，开幕式还介绍了纳扎尔巴耶夫总统著作。



此外，哈萨克斯坦国家学术图书馆与楚瓦什国家图书馆签署了合作备忘录，以加强两国文化关系和信息服务领域间的相互合作。



【编译：达娜】