哈萨克斯坦中国贸易促进会举办中国现代农业经济管理研讨会

哈通社/阿斯塔纳/5月28日 --中国现代农业经济管理研讨会5月25日在哈萨克斯坦中国贸易促进协会位于阿斯塔纳市的总部举行。

研讨会期间，与会各方就中国特色农业经营管理中农村合作社、农业金融、农业环境管理、农业园区、农业资金、风险管理和其他农业信息化建设等问题进行了交流讨论。



本次研讨会采用专题讲座，实践和观察，与官员和其他形式的参与者来熟悉农业经济管理新的全球趋势主管交换意见，研究中国现代农业经济管理的经验，联合开发在农业经济管理的新模式。



协会会长哈纳特•拜塞克先生在欢迎致辞中介绍了哈中贸促会的宗旨和目标以及对哈萨克斯坦与中国经济关系发展的贡献，简单介绍了实施的项目，并为未来的实习参与者提供了有益的建议和指导。



哈萨克斯坦工业商会主席弩哥马诺夫则谈到了关于该商会对哈萨克斯坦企业家以及中国投资者开展的权利保护活动的有关情况。





会议还向7名参会者颁发了参加在中国陕西杨凌示范区举行的"2018年对于哈萨克斯坦人员现代农业发展研修班"的邀请函。



协会会长哈纳特•拜塞克先生表示，通过参加这一研修班，参与者将有机会探讨中国现代农业经济管理中存在的主要问题。同时希望参与者们回到哈萨克斯坦后，能够有效地利用在研修期间学到的知识，为解决哈萨克斯坦现代农业经济管理问题做出贡献。



据哈中贸促会秘书长奥巴基洛夫•巴特尔别克介绍，哈中贸促会此前已组织3次此类研修班，共吸引30多位哈萨克斯坦企业家参与。



会上，前三期研修班参与者讲述了他们此前的经历，分享经验，并就在中国的饮食、健康等问题提供了有用的建议。



【编辑：木合塔尔·木拉提】