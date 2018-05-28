哈萨克斯坦将大力发展禽肉制品生产和出口

哈通社/阿斯塔纳/5月28日 - 政府副总理兼农业部部长沃穆尔吾扎克•舒克耶夫在哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）28日召开的2017-2021年国家农业发展规划修订案讨论会议上强调指出，哈萨克斯坦需加大奶制品、禽肉制品、水果和蔬菜等产品的国产自给率，并减少进口。

舒克耶夫在会议政府时段发言时表示，根据纳扎尔巴耶夫总统的指示，农业领域需实现劳动生产率和产品出口量增加2.5倍的任务。



据其介绍，在30种主要的食品产品种类中，哈萨克斯坦有能力实现25种产品的完全自给。目前进口量较大的产品主要是禽肉、奶酪、鱼和香肠。



"我们必须改变这一情况，减少对奶制品、禽肉和蔬菜水果的进口。我国此类产品的生产潜力可能超过10亿美元。"舒克耶夫说。



舒克耶夫还表示，应通过长期性规划，提供相应的财政和政策支持，将国产禽肉的生产规模从当前的18万吨提升至74万吨，并将奶制品产量增加至100万吨。



"我们正在就此开展相关工作。" 舒克耶夫说。



他表示，在肉类产品生产中，我国牛羊肉生产潜力巨大，如果加大对相关领域的扶持政策，将牛羊肉制品规模从60万吨提升至160万吨，便可通过出口获利至少240万美元。



舒克耶夫同时指出，亚洲和中东市场（中国、伊朗、沙特、越南）对我国牛肉和羊羔肉的需求十分巨大，而哈萨克斯坦也有足够的能力满足这些市场的需求。



他强调，哈萨克斯坦最大的两个邻国--俄罗斯和中国对此类产品的进口量相当庞大。



【编译：木合塔尔·木拉提】