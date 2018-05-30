哈萨克斯坦驻俄大使呼吁欧洲企业家们充分利用欧亚运输走廊

哈通社/莫斯科/5月30日 -- 据哈萨克斯坦驻俄罗斯大使馆消息，哈萨克斯坦共和国驻俄罗斯特命全权大使伊曼哈利•塔斯马哈穆别托夫30日在莫斯科出席题为"欧洲理事会-欧亚经济联盟"辩论会。

会中，哈萨克斯坦驻俄大使塔斯马哈穆别托夫发表讲话并呼吁欧洲企业家们充分利用欧亚运输走廊。

据了解，关于讨论经济领域问题的辩论会由德国政府组织。

塔斯马哈穆别托夫强调指出，纳扎尔巴耶夫总统为欧亚经济联盟的建立以及其进一步发展做出了重大的贡献。

"欧盟根据目前的趋势已成为欧亚经济联盟经贸领域主要合作伙伴。欧亚经济联盟成员国占欧盟外贸总量的50％以上。" 哈萨克斯坦驻俄罗斯大使说。

他还指出，较商品销售成本，计算其运输所花费的时间更为重要。

"对此，哈萨克斯坦已经做好充分的准备。过去26年期间，在充分落实国家规划的前提下，共修复了总长达1万公里的公路。未来几年内，还将有8000公里公路交付使用。此外，总长为2500公里的铁路也已经投入使用。

据悉，此次辩论会框架下，与会代表们还听取了题为"欧亚经济联盟-经贸政策立场"的分析报告，该报告中提供了很多重要的信息和数据。

【翻译：冰山】