"祖国之光"党政治委员会会议讨论了哪些问题

哈通社/阿斯塔纳/6月1日-纳扎尔巴耶夫总统介绍"祖国之光"党政治委员会扩大会议上的讨论内容。

"‘祖国之光'党政治委员会扩大会议讨论了两个内容。第一，‘祖国之光'党的系统化改革工作，我在此之前也下达过此任务。第二，积极实施五大社会举措。众所周知，我宣布五大社会举措后，‘祖国之光'党执行落实过程中的组织社会监督等责任。"总统说。

总统表示，政治委员会所有成员、国家机构代表以及党代表人员参加了此次会议。同时，"祖国之光"党州分部人员通过视频参与了会议。

"州级代表也应当出席会议，因为这是我们所有人的共同任务。去年11月举行的政治委员会会议上，我就党的系统化升级工作提出了具体指示。‘祖国之光'党应积极参与国家议程，并成为现代化工作的主要动力之一。与此同时，它不仅在党内，在国内也应当参与开展具有人员储备的针对性工作。因此，我们要优先考虑党员的素质，积极使用新的政治技术。此外，‘祖国青年'是所有青年组织的领导者。最近，‘祖国青年'已向我们展示了青年人的活跃及参与国事的能力。"总统说。

总统还强调，这些任务的实质是进一步加强"祖国之光"作为我国领先政治力量的地位。

"今年3月，我宣布了总统的五大社会举措。该社会计划将改善每一位哈萨克斯坦公民的生活质量。众所周知，议会通过了其执行所需的法案。在这方面，我们的党议会表现良好。我向哈萨克斯坦民族和睦大会指示，同祖国之光党一同执行五大社会举措的社会组织和监督等责任。"总统说。

【编译：达娜】