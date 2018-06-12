朝美领导人首会晤 为半岛和平迈出第一步

哈通社/阿斯塔纳/6月12日 -- 据韩联社消息，12日上午9时，美国总统特朗普和朝鲜国务委员会委员长金正恩在新加坡圣淘沙岛嘉佩乐酒店举行历史性会晤，在实现无核化和半岛和平的征程上迈出第一步。

当天，双方举行单独会谈和扩大会谈，并共进工作午餐。朝美计划在首脑会谈后发布共同声明或联合新闻稿，就无核化、保障朝鲜体制安全达成何等程度的协议备受瞩目。



会谈开始前，金正恩和特朗普面带微笑相互握手，之后两位领导人共同走入会场。在会谈前，特朗普发言表示，今天的会谈将取得巨大成功。特朗普说，很荣幸能参加今天的会谈，将在会谈上进行良好对话，相信美国与朝鲜将建立起良好的关系。

金正恩回应称克服了所有困难才走到今天，展现对会谈成果充满期待。金正恩说，一路走来非常不易，拖着我们后腿的历史和惯行有时混淆我们的视听，但我们战胜一切走到了这里。

截至发稿前，朝美领导人单独会谈已经结束，会谈结束后特朗普表示，同金正恩的单独对话非常好，将同朝鲜合作解决相关问题。

出席扩大会谈的美方官员包括美国国务卿蓬佩奥、白宫办公厅主任约翰·凯利、白宫国家安全事务助理博尔顿，朝方有朝鲜劳动党副委员长兼统一战线部部长金英哲、劳动党中央委员会副委员长李洙墉、朝鲜外相李容浩列席。

另外，距离金特会开幕仅剩几个小时时，特朗普就朝美首脑会谈发推文，称美朝双方幕僚和代表团之间的磋商进展很快也很顺利，双方能否达成协议即将见分晓。