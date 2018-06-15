纳扎尔巴耶夫总统获喀山联邦大学名誉博士学位

哈通社/喀山/6月15日 -- 鞑靼斯坦共和国喀山联邦大学15日举行隆重仪式，向正在访俄的哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫授予名誉博士学位，鞑靼斯坦总统鲁斯塔姆•明尼哈诺夫一同出席仪式。

喀山大学校长伊勒沙特·哈弗洛夫说："我们非常尊重哈萨克民族伟大领袖、哈萨克斯坦总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫。哈萨克和塔塔尔是兄弟民族，有着共同的文化和共同的习俗。两个民族之间的交流甚至都不需要翻译。其中重要的一点就是-喀山大学。"

哈弗洛夫校长称，哈萨克著名可汗江格尔汗19世纪对该大学提供了大力的支持，并帮助众多的哈萨克青年在该大学学习。他的努力下，很多著名的哈萨克学者在这所大学毕业，为哈萨克国家做出了重要的贡献。



哈弗洛夫表示，纳扎尔巴耶夫总统在现代哈萨克斯坦的发展，以及加强哈萨克和鞑靼共和国的双边多个领域合作关系做出了巨大贡献。

"考虑到这些因素，喀山联邦大学科研理事会2017年10月份一致通过，向哈萨克斯坦总统、经济学博士努尔苏丹·阿比舍吾勒·纳扎尔巴耶夫授予'喀山联邦大学名誉博士'学位。"他说。



纳扎尔巴耶夫总统向鞑靼斯坦总统鲁斯塔姆•明尼哈诺夫就热情地接待表示感谢。他同时还指出，喀山大学具有丰富的学术和科研基础，并在创新领域取得了有效成就。



"1804年成立的喀山联邦大学是俄罗斯历史最悠久的高校之一，并进入了全球最佳350所高校行列。我们非常荣幸哈萨克斯坦留学生在这所大学授课。当前，共有500名哈萨克斯坦学生在这所大学各专业学习。而在鞑靼斯坦共和国留学的哈萨克斯坦学生总数达1217名。"总统说。



【编译：小穆】