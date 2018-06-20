全国统一高考今日拉开帷幕

哈通社/阿斯塔纳/6月20日 - 自20日开始，哈萨克斯坦全国各地将进行国家统一考试（Ұлттық бірыңғай тестілеу, ҰБТ, 又称全国统一高考）。

国家统一考试，即全国统一高考，于2004年开始实行，是国内普通高等学府招生的重要指标。



2018年共有10.2万名高中毕业生参加全国统一高考，占毕业生总数的70%。



其中，阿斯塔纳市高中90%的毕业生报名参加了今年的高考，总数达6000多人。



根据此前报道，绝大多数（75%）的报名考生选择以哈萨克文答卷。



哈萨克斯坦全国统一高考由5门课程组成，包括3门必修课和2门学生自选科目。



值得一提的是，拥有高中全优奖--"金质奖章"的考生，在同等成绩下具有被优先录取的优势。



此外，从今年起，全国统一高考允许学生使用英文答卷。据教育和科学部消息称，共有250名考生申请使用英文参加高考。



今年的高考题库更新了50%，题库总题量达8万道。全国共设考场167处，所有考场均配备了技术设备，杜绝作弊可能。



哈萨克斯坦高中毕业学子拥有两次通过全国统一高考获得国家奖学金的机会，但如果考生在两次高考中均未能取得标准分数，则需自行承担大学教育费用。



【编译：木合塔尔·木拉提】