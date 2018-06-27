哈萨克斯坦与挪威将继续加强两国合作关系

哈通社/阿斯塔纳/6月27日-据外交部新闻消息，哈萨克斯坦与挪威外交部之间政治磋商会议于2018年6月25日在奥斯陆举行。

哈萨克斯坦代表团由外交部副部长罗曼•瓦西里恩科，挪威代表团由该国外交部国务秘书奥登•哈尔沃森率领。



会议期间，双方就政治、经济、文化和人道主义等领域的合作达成共识，表示将进一步加强两国的长期合作关系。



挪威方面表示，哈萨克斯坦是挪威重要的政治和经济伙伴。两国共同对核裁军、防止核武器扩散、地区安全、非法移民等问题给予重视。



此外，我国外交代表高度赞赏挪威对哈萨克斯坦国际倡议所给予的支持。此前，挪威对在我国开设国际原子能机构低浓缩铀银行做出了巨大贡献。



会谈期间，双方还就哈萨克斯坦在担任联合国安理会非常任理事国时期的工作、旨在解决叙利亚危机的阿斯塔纳和平进程、在联合国和欧安组织框架内的两国合作前景等问题交换了意见。



瓦西里恩科指出，根据纳扎尔巴耶夫总统的指示，我国正在积极吸引投资以及新技术。在此方面，他邀请挪威方面与阿斯塔纳国际金融中心、绿色技术和投资项目国际发展中心及国际IT初创科技园建立合作关系。



在谈到过境运输业时，双方就欧亚大陆过境运输潜力的发展进行讨论，包括在推动"一带一路"倡议方面的合作。



此外，双方还提到了于2017年秋季，"争取和平自行车组织" 挪威非政府组织与"和平世界"哈萨克斯坦非政府组织在奥斯陆签署的关于执行核裁军和不扩散联合项目的谅解备忘录。



当天，我国外交代表同挪威议会外交与国防委员会主席维特费尔特(Anniken Huitfeldt)进行会晤，就进一步发展双边合作和议会外交进行讨论。



【编译：达娜】