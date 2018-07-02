朝鲜对外经济省副相访问中国

哈通社/阿斯塔纳/7月2日 -- 据韩联社消息，朝鲜对外经济省副相具本泰2日乘坐高丽航空班机抵达北京，开始对中国进行访问。具本泰乘坐中方提供的车辆离开机场，朝鲜驻华大使馆车辆尾随其后。

预计具本泰访华期间将同中国政府人士会面，就农业、铁路、电力等领域的双边合作进行讨论。具本泰5月曾陪同朝鲜外相李容浩在平壤同中国外长王毅举行会谈，2010年曾出席上海世博会开幕式并率朝鲜经贸团参加吉林·东北亚投资贸易博览会。



分析认为，具本泰此次访华可视为上月19日朝鲜国务委员会委员长金正恩同中国国家主席习近平举行第3次首脑会谈后中方开启对朝经济援助的一个信号。消息人士称，朝鲜派出对外经济省而非外务省负责人，意味着朝方开始谋求同中方的经济合作。鉴于朝中领导人近期接连举行会晤，预计双方之间必将开展人文、经济领域的交流合作。

一北京外交消息人士就中国近期开始放缓对朝制裁一说表示，联合国对朝制裁决议仍然有效，中国履行基本义务的立场也没有改变，因此中方暂不可能解除对朝制裁。同近期以来的韩朝交流一样，此次朝鲜副相访华也可视为朝中交流和沟通层面的举措。