突厥斯坦州州长会见中国湖北省代表团

哈通社/突厥斯坦/7月19日 - 突厥斯坦州州长詹塞伊特•图伊梅巴耶夫18日同到访的中国湖北省代表团举行会面。

在同中国湖北省人民代表大会常务委员会副主任王玲举行的会谈中，图伊梅巴耶夫谈及了哈萨克斯坦与中国之间的友好关系。



双方随后就湖北省同突厥斯坦州之间经贸关系的高速发展情况进行了讨论。



图伊梅巴耶夫表示，2017年哈萨克斯坦宣布开启了"中国旅游年"，在这一框架下，去年突厥斯坦州举办了"Ontustik Tourism. Invest - 2017：从长城直到丝绸之路的心脏"为主题的国际论坛。



"在这些努力下，哈萨克斯坦签证中心在北京开设，而中国国家旅游局也在阿斯塔纳设立了办事处。我们愿意继续推进这些工作，尤其是事关旅游业领域的两国各类合作。"图伊梅巴耶夫说。



会谈中，突厥斯坦州州长邀请湖北省方面同哈方开展在加工业、石油化工业、汽车制造业、电力、建筑业、农业产品加工业等领域的合作。



率领中方代表团的王玲女士表示，中方随时愿意同哈方在相关领域开展深入合作。



值得一提的是，目前哈萨克斯坦和中国正在开展51个项目的合作，其中5个项目位于突厥斯坦州和奇姆肯特市。



【编译：木合塔尔·木拉提】