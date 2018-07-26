外交部长阿布德拉赫曼诺夫正在对美国进行访问

哈通社/阿斯塔纳/7月26日 -应美国国务卿迈克•蓬佩奥邀请，为出席即将在美国华盛顿举行的关于宗教自由的第一次部长级会议，哈萨克斯坦外交部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫正在对美国进行访问。

据外交部消息，25日，部长在美国副国务卿约翰•沙利文，以及在1990年提出丝绸之路战略规划的美国宗教自由大使、前参议员萨姆•布朗巴克等人陪同下，在华盛顿出席了一系列活动。



活动中，各方高度评价哈萨克斯坦与美国之间合作的高速发展，并就纳扎尔巴耶夫总统2018年访问美国期间，双方达成的各项协议的进展情况进行了讨论。



各方高度重视哈萨克斯坦与美国之间在政治和经贸领域合作的扩展。



当天，外长还同美国大型企业和集团的高层举行了会晤，并向后者介绍了哈萨克斯坦为改善营商环境而推出的各项政策。外长强调指出，在两国总统富有成效的会谈，以及双方之间高级别的协议影响下，哈萨克斯坦经济中的美国投资正在不断增长。



外长还介绍了纳扎尔巴耶夫总统为促进哈萨克斯坦经济多元化发展而实施的各项政策，并表示，为了实现大型高新技术项目的实施，哈萨克斯坦期待在加工业、交通基础设施、农业、信息通讯、IT技术领域吸引更多的美国投资以及先进经验。



更多的合作方案将在双方各领域人士的互相访问期间得以实现。





【编译：木合塔尔·木拉提】