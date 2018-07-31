巴勒斯坦外长：哈萨克斯坦是巴勒斯坦真正的朋友

哈通社/阿斯塔纳/7月31日 - 在同哈萨克斯坦外交部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫举行了会谈后，巴勒斯坦外交部长利亚德•阿勒-马利基表示，通过发展与哈萨克斯坦的关系，巴勒斯坦可以作出很好的贡献。

对哈萨克斯坦一贯以来的支持表示感谢的巴勒斯坦外长说："此番阿斯塔纳之行，不仅有助于进一步加深两国之间的关系，同时也给了我当面向哈萨克斯坦总统和政府表达巴勒斯坦人民谢意的机会。在困难的时期，哈萨克斯坦为巴勒斯坦提供了国际和区域性的有力支持。"



马利基强调称，哈萨克斯坦证明自自己是巴勒斯坦长久的好朋友。



"贵国一直以来对我们的方案提供支持，为了恢复地区和平与稳定做出了许多努力。我们始终对这些进程予以高度评价。今天的会晤，为我们拓展双边关系带来了许多可能性。"他说。



马利基还指出，哈萨克斯坦首都阿斯塔纳，已经成为了讨论国际和地区问题的重要国际平台。



"这座城市还正在发展成为国际金融中心。我们相信，哈巴两国可以在许多个领域开展合作，巴勒斯坦愿意在同哈萨克斯坦进一步发展合作关系当中做出贡献。"马利基说。



根据此前报道，哈萨克斯坦外交部长阿布德拉赫曼诺夫31日在阿斯塔纳会见了到访的巴勒斯坦外长马利基，并强调哈萨克斯坦将支持友好的巴勒斯坦所作出的一切和平努力。



期间，两国外交部长签署加强两国政治协商的谅解备忘录，以及巴勒斯坦工商会联合会与哈萨克斯坦外贸商会之间的合作备忘录。



【编译：木合塔尔·木拉提】