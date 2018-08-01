阿尔法拉比大学加强同牛津大学的合作

哈通社/阿拉木图/8月1日 - 阿尔法拉比哈萨克斯坦国立大学和牛津大学（英国）将在新学年加强双方在教育和科学领域的合作。

据阿尔法拉比大学消息，该校校长穆塔诺夫院士此前对牛津大学进行了访问。期间，双方代表就可能的合作领域以及在教育和科学方面的共同利益进行了讨论，并达成了共识。



双方对进一步加强两所高等学府的双边合作关系均表达了兴趣，并讨论了在教育活动和科学研究方面扩大合作和开展联合项目的可能性。



据悉，阿尔法拉比大学优秀硕士研究生将有机会参与牛津大学的联合教育计划。



此外，牛津大学还计划为阿尔法拉比大学的学者提供实验室等，以用于开展在地理学、历史学、核物理学等领域的联合研究和项目。两所大学目前已经建立了这样的合作范式。



今年4月，阿尔法拉比大学和牛津大学共同组织了一次主题为《干旱地区：环境和社会稳定》的国际会议，旨在解决当前欧亚大陆中部干旱地区可持续发展面临的挑战。



值得一提的是，会议主题及其讨论内容所展现出的实用性和科学价值，获得了诸多外国学者和专家的高度评价。



牛津大学是世界上最古老、最知名、最优质的大学之一。目前在校学生人数超过2万人，其中外国留学生约占四分之一。 在QS世界大学排名中，该大学位居前五。



【编译：木合塔尔·木拉提】