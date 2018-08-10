副总理参观库斯塔奈工业区

哈通社/库斯塔奈/8月10日-政府副总理兼农业部长沃穆尔吾扎克•舒克耶夫在对库斯塔奈州进行视察期间，对当地工业区的工作进行了了解。

库斯塔奈州副州长梅尔詹•穆尔扎利耶夫向舒克耶夫就工业区的工厂建设工作进行了汇报。



外国投资者对该工业区表示了浓厚兴趣。最近，我们为在该地区建造电视机工厂的中国企业接入了水管和天然气管道，满足了他们的所有需求。目前，该工区有400公顷建设用地，计划未来将其增至800公顷。



此外，今年，库斯塔奈工业区将建造"Kirovec"拖拉机制造厂，该项目在俄罗斯公司与明斯克拖拉机厂合作框架下落实。根据计划，该厂投入运营后每年将生产3000辆拖拉机。对此，部长指示要严格监督项目的实施情况。



"拖拉机工厂中的哈萨克斯坦国家份额不得低于50%，对此我们要严格进行监督工作。此外，我们也为当地农民提供优惠政策。其中，我们将为国产组装的拖拉机提供高达52%的补贴，其中25%来自政府部门，10%则有地方州政府提供。" 舒克耶夫说。



据悉，舒克耶夫今日在同当地的农业生产者代表进行的会谈中，就当地的农业发展趋势进行了讨论。



值得一提的是，目前，库斯塔奈工业区计划将实施总价为1万亿坚戈的12个投资项目。









【编译：达娜】