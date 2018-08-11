经总统批准 首列霍尔果斯-库里克货运班列启程

哈通社/阿斯塔纳/8月11日 -- 纳扎尔巴耶夫总统11日出席了在阿克套举行的库里克港多式联运枢纽开通及介绍仪式。

来自阿塞拜疆、格鲁吉亚、土耳其、土库曼斯坦、伊朗、中国、俄罗斯，乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯等国家的政府机构、运输和物流企业高层代表，以及哈萨克斯坦运输业功勋人士等出席了此次活动。





在仪式上的电话连线环节，经纳扎尔巴耶夫总统的正式批准，自霍尔果斯无水港启程，经库里克多式联运枢纽，跨越里海最终将前往欧洲的首列集装箱货运班列正式启程。

















总统在仪式上强调指出，这条运输线路今后将成为固定的铁路运输线，它的启动使中国-高加索-欧洲连为一体，对这些地区的国家而言也有着重要的吸引力。



总统还表示，未来位于哈中边境的霍尔果斯将成为一座巨大的都市和欧亚物流运输的重要枢纽。





库里克港的相关设施建设自2015年4月开始。该港位于里海东海岸的阿克套市以南，该港口全年都可以接收汽车和铁路渡轮。



纳扎尔巴耶夫总统在其"光明大道"计划中，明确提出了通过里海港口发展哈萨克斯坦向西的运输潜力的需求，里海地区项目的协同作用使得建立相关基础设施成为可能。









【编译：木合塔尔·木拉提】