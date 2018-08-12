五国元首签署里海法律地位公约 哈俄总统作出高度评价

哈通社/阿斯塔纳/8月12日 -- 在12日于哈萨克斯坦海滨城市阿克套举行的第五届里海沿岸国家首脑峰会上，出席峰会的哈萨克斯坦、俄罗斯、阿塞拜疆、土库曼斯坦和伊朗五国总统共同签署了里海法律地位公约。

纳扎尔巴耶夫总统在文件签署仪式后，向所有与会国家表示祝贺，并强调称，这一文件的签署是对多年来诸国共同开展的一系列重要工作的总结。



纳扎尔巴耶夫总统强调指出，为了明确里海的法律地位，五国政府做出了许多努力。





"这份公约的准备进程当中，完整的考虑了关于保障相关各国政治稳定、促进里海区域发展、保护里海自然资源等诸多问题。公约-相当于里海的宪法，旨在明确里海沿岸国家的权利和义务相关的所有问题。这份文件将成为该地区安全/稳定和繁荣的法律保障。"纳扎尔巴耶夫总统说。



值得一提的是，俄罗斯总统普京表示，里海法律地位公约是凝聚了各国共识和共同利益的、现代化的、平等的国际性文件。





"公约明确了必要的规范，对船舶航行、渔业捕捞做出了规定，并规定了沿岸国家的军事 - 政治互动原则。与此同时，公约将确保对里海的和平利用。"普京说。



【编译：木合塔尔·木拉提】