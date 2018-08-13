第十届“世界图兰库里台”大会在匈牙利举行

哈通社/阿斯塔纳/8月13日 -由匈牙利图兰基金会主办的第十届"世界图兰库里台"8月11日在匈牙利布高茨市开幕。

"库里台"一词在突厥语中的含义是"集会"，在蒙古语和匈牙利语中也有着相同的发音和含义，"图兰"则是对当今阿尔泰语系和乌拉尔语系诸多与古代匈奴由亲缘关系的现代民族的统称，因此这一活动也被称之为"世界匈奴人后裔大会"。



今年，包括哈萨克斯坦在内，共有30多个国家的代表参加了第十届世界图兰库里台。





在当天举行的开幕仪式上，匈牙利国民议会主席克韦尔•拉斯洛发表了致词，对所有前来参会的人民表示欢迎。



率团参会的哈萨克斯坦阿克托别州州长别尔德别克•萨帕尔巴耶夫也在开幕式上发表了讲话，对主办方组织了这样一场生动精彩的大型盛世表示感谢。



州长还在讲话中强调指出，哈萨克斯坦与匈牙利有着相似的文化和历史记忆，两国人民之间的友谊以及两国在人文经济等领域的关系多年来取得了良好的发展。两国总统之间的相互访问，也在不断地进一步加深双方之间本就深刻的友情。



萨帕尔巴耶夫州长向与会人士们介绍了哈萨克斯坦新成立的突厥斯坦州相关情况，他表示该地区丰富的人文历史旅游资源具有巨大的开发价值，值得大会参与者们的关注。 此外，州长还介绍了在哈萨克斯坦成立的匈奴历史、艺术与文化研究中心相关情况。



期间，萨帕尔巴耶夫提议在哈萨克斯坦举办下一届"世界图兰库里台"大会，并向匈牙利图兰基金会赠送了一顶哈萨克式毡房。



据了解，在今年的第十届世界图兰大会框架下，将举办一系列活动，包括传统游牧人竞技比赛、民族音乐会、萨满民俗仪式以及科学研讨会等。



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国际突厥学院院长达尔汗•克德尔艾里及多位哈萨克斯坦学者出席了库里台大会框架下的圆桌会议，并对哈萨克斯坦在相关领域的研究和成就，尤其是古突厥及古匈奴遗址的发掘情况等进行了介绍。

在圆桌会议上，"世界图兰库里台"大会的创始人和思想领袖安德拉斯•比罗博士被授予国际突厥学院金奖。



在圆桌会议的框架内，国际突厥学院与匈牙利图兰基金会签署了合作备忘录。

本届库里台大会将持续两天。期间将举办包括传统游牧人竞技比赛、民族音乐会、萨满民俗仪式以及科学研讨会等，向世界展示图兰人民的民俗与文化。

















【编译：木合塔尔·木拉提】