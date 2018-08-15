首届世界民族运动会将在哈萨克斯坦举行

哈通社/阿斯塔纳/8月15日-据哈萨克斯坦文化和体育部消息，在联合国教科文组织的倡议下，首届世界民族运动会将于2021年在哈萨克斯坦举行。

8月12日，在世界民族运动联合会的组织下，突厥传统体育运动会土耳其埃尔祖鲁姆市举行。此外，8月13-15日，在联合国教科文组织和世界民族运动联合会的组织下，传统体育运动友谊小组会议在伊斯坦布尔举行。



我国文体部和国家民族运动协会的代表们受邀参加了此次活动，此外还有来自世界各地的100多名代表。会议讨论了2021年在哈萨克斯坦举办首届世界民族运动会的相关问题。



我国文体部指出："2021年是哈萨克斯坦独立30周年，届时，第一届世界民族运动会或将在阿斯塔纳盛大开幕。"





值得一提的是，2018年7月1-2日，联合国教科文组织传统体育运动委员会代表哈利尔•艾哈迈德•汗、沙玛•拉纳和马塞林•德利对阿斯塔纳进行了工作访问。



访问期间，哈萨克斯坦被提名为首届世界民族运动会主办国之一。



此外，文体部、哈萨克斯坦国家体育协会和联合国教科文组织之间签署了三方合作备忘录。



【编译：达娜】