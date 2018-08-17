哈德外交部长举行电话会谈

哈通社/阿斯塔纳/8月17日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部长海拉特·阿布德拉赫曼诺夫17日与德国外交部长海科·马斯通电话。

双方在会谈中指出，哈德两国之间的关系已达到战略合作伙伴关系。目前，双方友好合作关系以高水平、稳定和互信基础上得到有效发展。

会谈中，双方就进一步推动两国所有领域的合作，以及落实两国总统去年在阿斯塔纳达成的共识问题进行了讨论。

据了解，德国总统施泰因迈尔去年对哈进行的访问框架下，两国签署了总价值达10亿美元的21项经济和投资项目。经过双方共同的努力下，2017年两国双边贸易总的达50亿美元，其中90%投资面向哈萨克斯坦非原料领域。

德国外长表示，哈萨克斯坦是德国重要的合作伙伴国家之一。此外，他还高度评价了在阿克套签署的《里海法律地位公约》。

双方还就共同落实经济现代化和工业创新领域的联合项目问题达成了共识。阿布德拉赫曼诺夫邀请德国企业家们积极参与阿斯塔纳国际金融中心、国际IT科技创业园区、绿色技术和国际中心框架下的项目。

此外，双方还高度评价了在哈萨克斯坦生活的德裔民族对两国友好合作关系的重要作用。

哈萨克斯坦外长向德国就其在2007年制定的欧盟对中亚国家的战略做出的重要贡献表示感谢。哈方表示，将尽全力有效落实欧盟即将通过的新战略。

阿布德拉赫曼诺夫向德国同仁通报称，哈萨克斯坦就新战略内容已向欧盟提交了相关建议。

最后，双方还就共同关系的国际热点问题、阿斯塔纳进程框架下的叙利亚局势和伊朗核问题交换了意见。哈萨克斯坦外长祝贺德国成功当选联合国安理会非常任理事国。

【编译：小穆】