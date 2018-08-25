罗兴亚难民危机爆发一周年：联合国机构呼吁国际社会加强声援

哈通社/阿斯塔纳/8月25日 -- 据联合国新闻处消息，8月25日是罗兴亚难民危机爆发一周年。联合国难民署今天呼吁国际社会加强对约90万生活在孟加拉国的无国籍罗兴亚难民提供支持，并对接纳国的慷慨表示声援。

难民署表示，国际社会保护和解决难民危机的集体责任仍然应是该地区所有国家的优先事项。

自去年八月以来，超过72万无国籍的罗兴亚人为了逃离缅甸若开邦的暴力和系统性的歧视前往孟加拉国的考克斯巴扎地区寻求避难。此前，那里已经居住着因多次流离失所浪潮而产生的20万罗兴亚难民。

自危机伊始，难民署立刻立即向孟加拉国增派了工作人员，并空运了1500多公吨的援助和救济物资。在过去一年里，难民署一直在争分夺秒地工作，来支持孟加拉国当局，确保难民得到保护。这些工作包括心理社会咨询、保护人们免遭性暴力侵害、帮助识别和协助与家庭分离和无人陪伴的儿童以及其他易受伤害的难民。

考克斯巴扎地区的库图帕隆难民营现在居住着60万难民，成为了全球最大、人口最密集的难民安置点。这为每日提供避难所、水、卫生和基本服务以及保护妇女和儿童等工作带来了巨大挑战。

难民署在过去几个月进行了紧张的准备工作，让避难点可以抵御6、7月的强季风降雨，帮助降低山体滑坡和洪水的风险。

难民署敦促国际社会再次参与并对孟加拉国的难民和东道社区给予支持，以扩大救生响应行动，并解决罗兴亚难民在获得教育和实现自给自足等方面的挑战。

难民署还通过重新造林和使用替代燃料进行烹饪和取暖来解决收容难民所造成的环境影响。本周，难民署开始向首批7000户难民家庭分发液化石油气。该办公室计划在年底前向10万户家庭（约50万名难民）运送这种新燃料。

联合国在2018年3月启动的联合应对计划发出了9. 58亿美元的募捐呼吁。截至8月中旬，该计划只有33%的资金到位。

难民署强调，缅甸政府关系到这场危机是否能够得以解决。根据已故科菲·安南领导的若开邦问题咨询委员会的建议，国际社会需要支持缅甸政府解决危机的根源。这包括确保若开邦所有人的行动自由，不论其种族，宗教或公民身份如何，以及明确和自愿的获得公民的途径。难民署指出，缅甸当局愿意在这一进程中起带头作用至关重要。

世界卫生组织今天也表示，该组织和合作伙伴已经帮助拯救了数千名罗兴亚人的生命。在近一百万名罗兴亚难民中，他们阻止并迅速减少了致命疾病的暴发，尽管难民因不断升级的卫生需求仍然处于脆弱状态。人道机构所面临的严重的资金紧缩问题让他们无法连续地在难民营开展拯救生命的卫生服务。

去年，世卫组织建立了155个卫生站，每个卫生站可容纳约7700人。此外，还建立了60个初级卫生保健设施，每个卫生设施覆盖2万人，还有11个二级保健设施，每个设施可供11万5000人使用。目前，至少有152个卫生机构正在通过预警警报和反应系统对疾病进行监测，这覆盖了98%的人口。

2017年8月，缅甸安全部队在若开邦开展了所谓的"清除行动"，导致将近70万名罗兴亚难民逃往孟加拉国，300多个村庄部分或全部被大火摧毁。危机爆发前，缅甸约有120万罗兴亚人，他们是世界上受迫害最深的少数群体之一。