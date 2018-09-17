哈萨克斯坦被联合国列入发展水平高的国家行列

哈通社/阿斯塔纳/9月17日 -- 联合国开发计划署14日在联合国驻纽约总部公布"2018数据更新：人类发展指数和指标"，将哈萨克斯坦列入人类发展水平高的国家行列。

根据这一覆盖189个国家和地区的统计数据，其中59个国家和地区属于人类发展指数"非常高水平"组别。



哈萨克斯坦在当中排名第58位。



俄罗斯居于第49位，白俄罗斯位于第53位。



其他排名较为靠前的前苏联空间国家还包括格鲁吉亚（70）、阿塞拜疆（80）、亚美尼亚（83）、乌克兰（88）、乌兹别克斯坦（105）、土库曼斯坦（108）。



健康和教育是人类发展指数覆盖的两个重要方面。具体来看，与1990年相比，2017年全球出生时预期寿命增加约7年；2017年全球学龄儿童受教育时间多出3.4年。



根据报告显示，哈萨克斯坦的人均寿命为70岁。而前苏联空间国家的人均受教育年限约为12-15年。



联合国开发计划署于1990年发布首份人类发展报告时即引进人类发展指数。该指数提出在评估发展水平时，除考虑经济因素外还须包含健康和教育因素。根据指数高低，其考察的国家和地区被分为非常高水平、高水平、中等水平和低水平4个组别。



【编译：木合塔尔·木拉提】