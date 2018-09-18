哈萨克斯坦外长同突厥议会秘书长会面

哈通社/阿斯塔纳/9月18日-突厥语国家合作委员会（突厥议会）秘书长巴赫达特•阿穆列夫抵达哈萨克斯坦，开始进行工作访问。此次访问是其于9月3日在吉尔吉斯斯坦乔尔蓬阿塔市举行的第六届突厥语国家首脑峰会上获得任命后对哈萨克斯坦进行的首次访问。

据外交部新闻消息，访问期间，外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫与阿穆列夫进行了会面，就哈萨克斯坦和纳扎尔巴耶夫总统高度重视的突厥语国家之间的合作问题进行了讨论。



"第六届突厥语国家首脑峰会期间，纳扎尔巴耶夫总统就突厥语国家合作问题提出了明确目标。在此方面，突厥议会秘书处将开始实施具体措施。对此，哈方将重点关注突厥议会以及突厥研究院的改革问题，全力支持秘书处的相关工作，并期待其带来的工作成果。"外长说。



此外，阿穆列夫就目前和未来的工作计划进行了汇报，并介绍了与突厥语国家合作委员会各成员国正在开展的相关活动。



在第六届突厥语国家首脑峰会期间，纳扎尔巴耶夫总统呼吁各成员国加强交通领域的合作，特别是优化成员国之间的关税政策，发展过境运输，并积极利用阿斯塔纳国际金融中心这一平台。此外，在推进《现代丝绸之路》旅游项目方面，哈萨克斯坦方面提出应采取适当措施确保财政吸引力和竞争力，积极发展青年政策和文化及人道主义领域的合作。同时，考虑到突厥世界丰富的文化和历史遗产，纳扎尔巴耶夫总统呼吁各成员国积极参与"突厥世界圣地"和"突厥世界的百位伟人"联合项目的实施工作。



值得一提的是，突厥语国家合作委员会（突厥议会）在纳扎尔巴耶夫总统的倡议下成立，其成员国包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土耳其以及阿塞拜疆，总部位于土耳其伊斯坦布尔。此外，在吉尔吉斯斯坦举行的第六届突厥语国家首脑峰会期间，匈牙利获得国际突厥学院观察国身份。



【编译：达娜】