纳扎尔巴耶夫向第六届哈萨克斯坦汽车工业论坛致贺信

哈通社/阿斯塔纳/9月21日-主题为《第四次工业革命背景下的发展新机遇》的哈萨克斯坦汽车工业第六届论坛日前在阿斯塔纳召开。

在论坛开幕式上，哈萨克斯坦第一副总理阿斯哈尔•马明向全体与会者宣读了纳扎尔巴耶夫总统致全国汽车工业从业者及与会人士的贺信。



"汽车行业是是促进国家经济不断发展的重要保障，国家为该领域的发展提供最大支持。2017年，我国汽车制造业领域生产总值达1万亿坚戈。今年的论坛主题思想是与全球范围技术进步相对应的汽车行业的第四次工业革命。如今，汽车行业飞速发展，自动驾驶等高新技术在发达国家司空见惯。" 纳扎尔巴耶夫总统在贺信中这样说道。



总统强调，现在世界正在转向数字化，因此哈萨克斯坦不该掉以轻心。



"今年论坛的主题是汽车制造工业2019-2030年发展规划。此规划旨在根据全球技术流程实现生产现代化，并确定了该行业发展的战略方向。我祝愿今天的论坛能够取得巨大的成果。" 纳扎尔巴耶夫总统说。



值得一提的是，在国家工业创新发展规划的第一个五年计划期间，汽车行业成为我国最具活力的发展产业之一。 其生产总值从2010年的3760亿坚戈增至2014年的8700亿坚戈，增长近2.3倍。而2018年前八个月，我国汽车制造业增长13.8%，总产值达6381亿坚戈。



【编译：达娜】