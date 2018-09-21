蒙古国哈萨克训鹰女孩出演国产《游牧民族》纪录片

哈通社/阿斯塔纳/9月21日 -- 由哈萨克斯坦广播电视总公司（«Қазақстан» РТРК» АҚ ）拍摄的12集纪录片主要讲述了居住国外的哈萨克同胞们的生活。

哈广电总公司执行总裁叶尔兰·卡林21日在阿斯塔纳举行的新闻发布会上表示，该影视项目主要目标为，向广大影视观众展示居住在国外的哈萨克同胞们的生活习俗。

卡林指出，影片讲述了居住在蒙古国、阿富汗、中国、土耳其、伊朗以及其他国家的哈萨克同胞们的生活。由于拍摄设备搬迁等原因，拍摄工作进展并不顺利。期间，拍摄团队在伊朗有过设备被收缴的经历。尽管遇到困难，依然完成了影片的拍摄工作。《游牧民族》剧集纪录片将于10月14日至12月23日期间奉献给观众们。

值得一提的是，年仅17岁的蒙古国哈萨克族训鹰女孩艾肖丽范•努尔哈伊普也出演了导演哈纳特·拜塞克耶夫的作品。



"邀请我来到这里，我对此表示衷心的感谢。尽管我去过许多国家，但我一直梦想着能够来到哈萨克斯坦。今天是我梦想达成的一天。非常感谢教育创新基金会和叶尔兰叔叔。" 艾肖丽范说。

值得一提的是，英国每日邮报于2014年发布关于艾肖丽范的文章，讲述艾肖丽范的训鹰经历，此后她便受到世人的关注。艾肖丽范还出演了由美国著名导演奥托•贝利执导的纪录片《训鹰少女（The Eagle Huntress）》。该影片还曾入围奥斯卡最佳纪录片初选名单。



此外，澳大利亚著名歌星希雅也以艾肖丽范为主题，编写了一首名为《天使之翼（Angel by the Wings）》的新歌。



【翻译：冰山】