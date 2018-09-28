纳扎尔巴耶夫总统在杜尚别会见塔吉克斯坦总统拉赫蒙

哈通社/杜尚别/9月28日 - 9月27日晚，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在杜尚别会见了塔吉克斯坦总统埃莫马利•拉赫蒙。

据总统府消息，在当天的会谈当中，两国总统就当前哈塔双边关系问题以及进一步深化各领域合作的前景等进行了讨论。



纳扎尔巴耶夫总统说："我们随时准备向塔吉克斯坦提供援助和支持，并进一步打算加深合作，发展相互贸易。"



拉赫蒙总统则指出两国关系的战略特征。他表示，哈萨克斯坦是塔吉克斯坦的重要战略和经济伙伴之一，双方的贸易和经济关系正在不断发展当中。





塔吉克斯坦总统还强调了纳扎尔巴耶夫在国际舞台上的威望，并对哈萨克斯坦的经济和政治支持表示感谢。



哈萨克斯坦与塔吉克斯坦建立外交关系已有25年的时间。去年两国之间的贸易额达7.763亿美元，较2016年增长31.5％。哈对塔的出口额达4.587亿美元，进口额为3.176亿美元。





值得一提的是，纳扎尔巴耶夫总统27日晚乘专机抵达塔吉克斯坦首都杜尚别，受到塔方的热情欢迎。根据计划，纳扎尔巴耶夫总统将出席28日的独联体峰会。





【编译：木合塔尔·木拉提】