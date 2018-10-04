阿克莫拉州秋收工作接近尾声

哈通社/阔克舍套/10月4日 -- 据阿克莫拉州政府消息，阿克莫拉州州长玛力克•穆尔扎林4日视察泽仁德县、萨恩德克套县，并对当地秋收工作进展进行了了解。

据了解，阿克莫拉州州长首先访问"维克多洛夫卡"液体肥料工厂，并就工作情况进行了了解。工厂今年为农耕地提供了400吨磷酸二氢铵肥料和1200吨液体肥料。这对每公顷产量达到30-35公担起到重要作用。小型工厂每天能够生产120吨液体肥料，这也将满足其他消费者们的需求。



消息称，当地农业领域也实现多样化。今年的谷物种植面积为8387公顷、豆科作物为2647公顷、5438公顷为小扁豆、亚麻、油菜籽等油籽作物。此外，受不良天气影响，当地农场主于8月20日开始秋收工作。目前谷物收获面积已超过50%，而油籽作物则达84%。湿度较高的秋收作物将使用燃气烘干机进行干燥，并送至谷仓塔。对此，地区领导人指出，应注重高产联合收割机的工作并有效缩短收获时间。



访问框架下，阿克莫拉州州长穆尔扎林同泽仁德县和萨恩德克套县农业领域代表举行会面，并就预算执行以及农耕地有效利用问题进行了讨论。



【编译：冰山】