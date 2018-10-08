农业部：哈萨克斯坦将举行联合国跨界水道和国际湖泊保护利用公约缔约国会议

哈通社/阿斯塔纳/10月8日 -- 农业部副部长叶尔兰·尼桑巴耶夫8日在国家新闻发布中心召开的新闻发布会上表示，联合国跨界水道和国际湖泊保护利用公约缔约国会议第八次会议将在阿斯塔纳举行。

尼桑巴耶夫表示，联合国90多个成员国部长和500多名分析人士将出席会议。他同时还强调，该会议首次在中亚地区举行。

据他介绍，会议将就适应气候变化、水资源、食品、能源和生态环境等问题进行讨论。此外，与会者还就有效和安全管理跨界水资源问题交换意见。

"该会议每三年举行一届，哈萨克斯坦于2000年开始出席。2015年在布达佩斯举行的会议上，公约缔约国会议对批准了在阿斯塔纳召开下届会议的申请。" 尼桑巴耶夫说。

副部长还表示，阿斯塔纳会议将通过关于保护和利用跨界水资源领域重要的文件。

"哈萨克斯坦遵守根据国际法为准则的国家间水资源关系方向。本届会议将通过提高跨界水资源管理效率和可持续性为目的的确定公约未来工作的《在全球范围内落实公约战略》和《2019-2021年公约工作规划》等文件。" 尼桑巴耶夫说。

据悉，哈萨克斯坦于2000年成为联合国跨界水道和国际湖泊保护利用公约缔约国成员国。2016年，该组织允许任何国家申请加入。目前，共有40多个国家成为该组织成员。

联合国跨界水道和国际湖泊保护利用公约缔约国会议第八次会议将于10月10-12日在世博会会议中心举行。

【编译：小穆】