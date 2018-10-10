参议院议长会见联合国和梵蒂冈代表

哈通社/阿斯塔纳/10月10日 - 哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长、世界和传统宗教领袖大会秘书长托卡耶夫9日在阿斯塔纳会见联合国文明联盟高级代表纳赛尔。

会谈中，议长就联合国秘书长特使在今年4月的安理会"阿里亚形式"会议的举行所提供的支持表示感谢。在当时的会议期间，世界和传统宗教领袖大会的主旨和概念作为会议的重要部分得到了介绍。



托卡耶夫表示，大会基于纳扎尔巴耶夫总统建立不同宗教与文明平等对话的平台之目的而成立。



纳赛尔对大会的主旨表示支持。他还向议长介绍了计划在今年11月举行的主题为《积极对话：预防措施和和平伙伴关系》的联合国文明联盟国际论坛相关筹备情况。





托卡耶夫当天还同梵蒂冈城宗教间对话委员会（PCID）伊斯兰关系办公室主任哈勒德•阿卡谢举行了会晤。



会谈中，托卡耶夫高度赞赏罗马天主教会在维护和平和谐，发展不同文明和宗教之间对话方面的贡献，并对罗马方面对阿斯塔纳论坛的支持表示感谢。



托卡耶夫指出，哈萨克斯坦与梵蒂冈之间的相互关系，是基于互信和理解的典范。托卡耶夫还高度评价了哈萨克斯坦天主教徒为促进社会和谐所做出的努力。



阿卡谢则在发言中表达的了对即将成立的纳扎尔巴耶夫宗教和文明对话中心的兴趣，并强调梵蒂冈完全赞同世界和传统宗教领袖大会的主旨观点。



【编译：木合塔尔·木拉提】