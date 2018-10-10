总统就著名作家谢尔汗•穆尔塔扎逝世致唁电

哈通社/阿斯塔纳/10月10日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统10日就哈萨克斯坦著名作家、社会功勋人士谢尔汗·穆尔塔扎的不幸逝世向其亲属致唁电，对穆尔塔扎逝世表示深切的哀悼，向其家属表示诚挚的慰问。

"谢尔汗·穆尔塔扎把自己的一生奉献给了哈萨克文学和文化的发展，是一位天才作家，为人民奋斗的伟大的人物。他在自己的一生中为后代留下了丰富的遗产。"总统在唁电中说。

总统强调，哈萨克斯坦人民将永远铭记谢尔汗·穆尔塔扎先生的贡献。

据悉，谢尔汗·穆尔塔扎于10月9日逝世，享年86岁。

谢尔汗·穆尔塔扎吾勒·穆尔塔扎于1932年出生在江布尔州，1955年毕业于莫斯科国立罗蒙诺索夫大学新闻学院。1963-1970年，谢尔汗•穆尔塔扎在《列宁青年》和《社会主义哈萨克斯坦》报社，以及《作家》、《火焰》和《星星》杂志担任主编，还曾出任过哈萨克斯坦作家协会副秘书长。

上世纪80年代，谢尔汗•穆尔塔扎担任总编辑的《哈萨克文学报》以发表学术性文学评论文章和大量优秀作品引起社会关注。

1990-1993年，谢尔汗•穆尔塔扎当选哈萨克苏维共和国人民代表大会代表。哈萨克斯坦独立后，谢尔汗•穆尔塔扎出任哈萨克斯坦最高会议议员（1994-1995年）和第二届马吉利斯议员（1999-2004年）等职务。

【编译：小穆】