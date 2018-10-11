12:22, 11 10月 2018 | GMT +6
全球城市生活成本排名公布 阿拉木图成为“最便宜”城市之一
哈通社/阿斯塔纳/10月11日 -- 阿拉木图成为全球最便宜的城市之一。
在对133个城市的生活成本排名中，新加坡位居榜首。这座城市是购买和使用汽车最昂贵的地方，也是购买衣服第三贵的城市。但是，在个人护理、家庭用品和家庭帮助等类别物有所值。
巴黎排名第二，是排名前十的唯一欧元区城市（且过去15年来一直如此）。巴黎从去年的第七位上升到第二位。巴黎"拥有优质的生活品质，卓越的公立学校体系和丰富的文化和社会生活"。巴黎在调查的大部分大额开支项目中排名前10，其中包括食品、家居用品、个人护理、公用事业、服装、家庭帮助和娱乐。
榜单中，阿拉木图位居133位，是生活成本最低的城市之一。
全球生活成本报告每年发布两次，本次调查覆盖全球97个国家的133个城市，针对160项产品和服务价格，包括食品、饮料、服装、家庭用品和个人护理用品等对比分析得出。
阿拉木图因其安全、教育、卫生、文化等令人满意的条件曾入选EIU2015年全球最宜居城市TOP100。
排名：
15个最昂贵的城市：
1.新加坡
2.巴黎和苏黎世（并列）
4.香港
5.奥斯陆
6.日内瓦和首尔（并列）
8.哥本哈根
9.特拉维夫
10.悉尼
11.东京和大阪（并列）
13.纽约
14.雷克雅未克和墨尔本（并列）
15个最便宜的城市：
133.大马士革
132.加拉加斯
131.阿拉木图
130.拉各斯
129.班加罗尔
127.卡拉奇和阿尔及尔（并列）
126.钦奈
124.新德里和布加勒斯特（并列）
121.开罗、德黑兰和孟买（并列）
119.亚松森和索菲亚（并列）