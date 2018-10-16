莫斯科国立大学将发行哈萨克文学选集俄文版

哈通社/阿斯塔纳/10月16日 -- "精神文明复兴"规划落实工作国家委员会近日同莫斯科国立罗蒙诺索夫大学出版社签署合作备忘录。

根据双方签署的合作内容，莫斯科国立大学将负责对"哈萨克斯坦现代诗歌选集"和"哈萨克斯坦现代散文选集"进行翻译、出版、发行等工作。

据了解，现代哈萨克语文学选集以6种语言翻译工作在"面向全世界的现代哈萨克斯坦文化"项目框架下进行，该项目是纳扎尔巴耶夫总统"精神文明复兴"规划中的一个重要部分。"面向全世界的现代哈萨克斯坦文化"项目主要目标是将哈萨克斯坦独立至今在文学、音乐、美术、舞蹈、电影以及歌剧等领域所获得的成就展现给全世界。

签署仪式期间，"精神文明复兴"规划落实工作国家委员会秘书长阿伊达•巴拉巴耶娃代表哈萨克斯坦签署协议。





据悉，哈萨克斯坦驻俄罗斯特命全权大使伊曼哈利·塔斯马哈穆别托夫和"国家翻译局"公共基金执行总裁热万•肯杰汗吾勒一同出席签署仪式。

"通过哈萨克斯坦一直以来信任的合作伙伴-莫斯科国立大学与俄罗斯作家协会的丰富的经验和良好的声誉，相信为哈萨克文学选集俄文版翻译工作以高质量完成并在全世界得到宣传起到重要作用。"巴拉巴耶娃说。

此外，莫斯科国立大学出版社负责人亚历山大·维拉克萨指出，将通过著名学府优秀经验致力于选集的高质量制作工作。与此同时，俄罗斯作家协会莫斯科分会会长弗拉基米尔·博亚林诺夫表示，相信文学选集翻译工作将为哈萨克斯坦与俄罗斯作家之间起到"桥梁"作用，并有助促进文化交流。

值得一提的是，作为"精神文明复兴"规划重要组成部分，根据"面向全世界的现代哈萨克斯坦文化"项目，目前正在紧张进行两个文学选集的相关工作。分别是"哈萨克斯坦现代诗歌选集"和"哈萨克斯坦现代散文选集"。 每本选集包含30位哈萨克斯坦作家的作品。选集结构和内容在哈萨克斯坦作家协会大会上获得了特别批准。





【编译：冰山】