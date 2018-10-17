土耳其成立哈萨克文化协会

哈通社/阿斯塔纳/10月17日-"蓝旗"哈萨克文化协会介绍会16日在安卡拉市举行。

该协会旨在宣传哈萨克传统和文化，并向人们教授哈萨克语、冬不拉以及哈萨克手工艺品的制作方法。



哈萨克斯坦驻土耳其大使阿布扎勒•萨帕尔别克吾勒出席活动，高度评价了协会此前的工作成果，并表示相信协会的成立将为哈土关系提供新动力，为文化、艺术和人道主义领域的发展做出贡献。



"该协会的成立对居住在土耳其的哈萨克人民来说意义重大。从中国来到土耳其的哈萨克族们此前建立过各类组织和基金。但自独立以来，土耳其并没有一个能够聚集哈萨克斯坦同胞们的组织。"协会创始成员托尔艮•苏勒坦赫兹说。



据了解，"蓝旗"哈萨克文化协会于2018年3月成立。



"此前，我们一直有意建立这样一个组织，聚集在土耳其学习和工作的哈萨克同胞们。而今年三月我们实现了这一想法，在安卡拉庆祝了纳吾热孜节，并举办了青年画家卡热木•巴依古托夫的个人图片展。"她说。



此外，她还表示，对哈萨克文化感兴趣的其他名族也能成为协会成员。



"最初，协会仅有7名成员，而现在有近30名成员，其中包括学生、在职人员以及土耳其公民。我们的目标是在土耳其推动哈萨克文化的现代化工作，宣传和普及哈萨克民族的传统文化， 为哈萨克后代树立榜样。不久的将来，我们还将举办各类音乐会和展览，并开设教授哈萨克语、冬不拉以及民族工艺品制作的班级。"她说。



【编译：达娜】