纳扎尔巴耶夫总统会见法国总统马克龙

哈通社/阿斯塔纳/10月19日-据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统在出席亚洲-欧洲论坛第12次峰会开幕式后，与法国总统埃马纽埃尔•马克龙进行会面。

总统指出，今年，哈法两国建交已满26年之久，在此期间，两国已构建了必要的合作法律框架。



"我相信，今天的会议将使两国关系上升至新的水平，目前我国境内有数十家正在运营的法国公司，两国之间外贸交易总额或将达50亿美元的新高度。"总统说。



同时，马克龙对纳扎尔巴耶夫总统的出席表示了感谢，并强调今年是哈法战略伙伴关系条约签署10周年，因此，此次会议对两国关系来说具有重要的象征意义。



此外，会谈期间，两国领导人就区域和国际热点问题，以及哈法两国合作关系问题进行了讨论。



据悉，纳扎尔巴耶夫总统于10月16日抵达赫尔辛基，对芬兰进行了为期2天的正式访问。访问期间，总统与芬兰总统尼尼斯托和芬兰企业界代表举行了会晤。



10月18日，总统抵达布鲁塞尔开始对比利时进行正式访问，并同比利时国王菲利普举行会晤。此外，总统还将出席布鲁塞尔举行的 "亚洲-欧洲"论坛第12次峰会。



【编译：达娜】