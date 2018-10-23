亚欧首脑会议总结文件收录哈萨克斯坦的倡议

哈通社/阿斯塔纳/10月23日 - "亚洲-欧洲"论坛（又称亚欧会议）第12次首脑峰会日前在比利时首都布鲁塞尔落下帷幕。

据哈萨克斯坦外交部消息，峰会结束时通过了作为大会总结性文件的主席声明。该文件的内容涵盖了政治与安全、经济与金融、教育与人文领域的相互合作等议题。



在文件中收录了哈萨克斯坦提出的，关于在阿斯塔纳国际金融中心发展背景下进一步加强金融机构区域合作，以及加强宗教间对话的倡议。



此外，哈萨克斯坦的优先合作领域，即职业技术教育、运输、物流、粮食安全、能源和创新等也被包含在了主席声明当中。



"亚洲-欧洲"论坛成立于1996年，是亚洲和欧洲间重要的跨区域政府间论坛，旨在通过政治对话、经济合作和社会文化交流，增进了解，加强互信，推动建立亚欧新型、全面伙伴关系。



在此次峰会召开之际，欧盟正式通过了欧盟与亚洲相互关系战略。



该战略旨在深化经济外交，重点是扩大多边和自由贸易，并加强欧盟在确保亚洲安全方面的作用。



有鉴于哈萨克斯坦在欧洲和亚洲之间特殊的"桥梁"作用，以及在物流交通领域的巨大潜力，哈萨克斯坦在欧盟新通过的这份文件中被予以了高度的关注和侧重。



【编译：木合塔尔·木拉提】