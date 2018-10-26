哈萨克斯坦与阿联酋讨论军事合作问题

哈通社/阿斯塔纳/10月26日 -- 据国防部新闻处消息，哈萨克斯坦国防部部长努尔兰·叶尔梅克巴耶夫近日在阿斯塔纳会见阿联酋驻哈萨克斯坦特命全权大使默罕默德·阿勒扎贝尔和阿联酋驻哈国防武官准将拉沙德玛赫拉兹。

会谈期间，双方就两国之间目前相关事宜及军事合作问题进行了讨论。





【编译：冰山】