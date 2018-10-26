哈萨克斯坦画家在奥地利获“无核未来”奖

哈通社/阿斯塔纳/10月26日 -- 据外交部新闻处消息，24日，奥地利萨尔茨堡大学举行国际"无核未来"将颁奖典礼。

消息称，哈萨克斯坦画家、国际反核运动人士、"ATOM"项目名誉大使卡热普别克·库尤科阔夫荣获该奖项。

哈萨克斯坦驻奥地利大使海拉特·萨热拜出席活动并祝贺获奖人士们在反核工作中所取得的成就。

萨热拜表示，库尤科阔夫荣获这一奖项同时证明了哈萨克斯坦在国际核裁军与不扩散进程中的作用以及纳扎尔巴耶夫总统相关举措所得到的国际认可。

此外，哈萨克斯坦驻奥地利大使呼吁与会代表签署旨在消除核武器的"ATOM项目"在线请愿书。

据悉，"无核未来"奖获奖人士还包括澳大利亚、英国、法国以及奥地利等国家代表。

据了解，卡热普别克·库尤科阔夫是2012年由纳扎尔巴耶夫总统发起下设立的"ATOM项目"名誉大使，项目旨在结合所有国家全面禁止和彻底销毁核武器。







1992年，"世界铀听证会"在奥地利召开后设立了"无核未来奖"。从1998年以来，该奖授予致力於终止核燃料循环的个人和组织。

至今共有80多位个人代表和组织荣获该奖项。其中包括哈萨克斯坦摄影记者、"内华达-塞梅"国际反核运动合作人、世界原子摄影师协会会员尤里·库伊丁。

【编译：冰山】