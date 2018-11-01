韩朝今起停止陆海空敌对行为

哈通社/阿斯塔纳/11月1日 -- 韩国国防部相关人士1日表示，韩朝军方从当天零时起，全面停止双方在地面、海上、空中的一切敌对行动。

据韩联社消息此举是落实《9·19军事协议》的一环，韩朝当天起全面叫停在军事分界线（MDL）一带的炮兵射击训练、团级以上野外机动演习，划设不同机型禁飞区，停止在东部和西部海域缓冲区进行火炮射击、海上机动训练。

根据协议，韩朝自2018年11月1日起停止在军事分界线一带针对对方的各种军事演习。在距离军事分界线不到5公里的陆地上，全面停止炮兵相关训练和团级以上部队的野外机动演习。

为此，韩军针对距离军事分界线5公里以内的炮兵射击训练场和团级以上部队的野外机动演习计划及考评方法进行了调整，封闭了东西部海域缓冲区舰炮和海岸炮的炮口和延坪岛、白翎岛的海岸炮阵地。

根据协议，韩朝将半岛西部海域韩国德积岛以北到朝鲜椒岛以南地区划设为停止一切敌对行为的缓冲水域，从当天起封闭部署于西海岸的海岸炮炮口，全面停止向缓冲水域的射击行为。

朝鲜在半岛西部海域沿岸部署有900多门海岸炮，港口城市海州一带也有100多门。其中以射程27公里、口径130毫米和射程12公里、口径76.2毫米规格的海岸炮居多，部分地区有射程27公里、口径152毫米的榴弹炮。朝鲜于近日封闭西部海域海岸火炮阵地，韩方也采取相应措施，将部署于延坪岛、白翎岛的韩国海军陆战队K-9自行榴弹炮转移至陆地举行射击训练。

协议还规定韩朝当天起适用在军事分界线上空设置的针对所有机种的禁飞区。以军事分界线为准，东部地区韩朝各40公里、西部地区各20公里禁止固定翼航空器进入；东部各15公里、西部各10公里范围内禁止无人机进入。

对此，韩国国防部发出"致飞行员通知"，向国内外通告禁飞区范围，并调整韩美空军训练空域。韩美空军此前一直在距离军事分界线27-54公里处划设近距离空中支援（CAS）训练区进行战斗机虚拟攻击演习。该区域与韩朝军事协议中划设的禁飞区部分重叠。韩美联军司令部近日就此开会讨论，决定将韩美联演空域调整至缓冲区以南。

此外，韩朝从当天起适用"共同交战规则"。与此前的3阶段应对方案相比，新的交战规则被大幅放宽。陆地和海上适用"警告广播→2次警告广播→警告射击→2次警告射击→军事措施"共5个阶段。空中适用"通信并发出警告信号→逼退对方飞机→警告射击→军事措施"4个阶段。

韩朝商定将切实履行协议，谋求多样对策防止包括海陆空在内的所有空间发生武力冲突，通过和平方式解决可能引发军事冲突的所有问题，在任何情况下不动用武力。同时，双方不会以任何方式和手段侵入、攻击、占领对方的管辖区域。