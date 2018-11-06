英国启动模拟人脑运行方式的超级计算机

哈通社/阿斯塔纳/11月6日 -- 据Daily Mail 报道，英国曼彻斯特大学宣布，它已经开启了新的SpiNNaker超级计算机，该计算机的灵感来自人脑的运作。计算机主要针对三个研究领域;神经科学，机器人和计算机科学。该研究所表示，该机器的大规模并行计算平台使其适合推进这些领域。

根据该大学的说法，这台由百万处理器驱动的计算机与其他计算机不同，因为它使用并行化以与人脑类似的方式传递数据。并行化意味着计算机同时向不同的目的地发送数十亿的小数据，而不是从A点向B点发送信息。

研究人员表示："SpiNNaker完全重新思考传统计算机的工作方式。我们基本上创造了一种机器，它更像大脑，而不是传统的计算机，这是非常令人兴奋的。"该项目的最终目标始终是在一台计算机中获得用于实时大脑建模应用程序的一百万个核心。

SpiNNaker机器令人兴奋，因为它可能有助于解决人类大脑的工作方式。研究人员将能够模拟十亿个简单的神经元或数百万个具有复杂结构和内部动力学的神经元。虽然机器能够运行模拟大脑，但人类大脑有1000亿个神经元，因此计算机可能无法解决大脑所有存在的神秘。