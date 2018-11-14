朝鲜亚太委副委员长抵韩出席国际活动

哈通社/阿斯塔纳/11月14日 -- 据韩联社消息，朝鲜亚太和平委员会副委员长李种革等5名朝方人士14日晚抵达仁川国际机场，他们将出席16日在京畿道高阳市举行的亚太和平繁荣国际大会。

李种革在机场接受采访时表示，能在韩朝关系迎来转折的历史性时刻踏上韩方土地十分高兴。就朝鲜国务委员会委员长金正恩年内是否访韩一事，他表示，这是需由双方首脑决定的事宜，不宜多言。对于此行是否会与韩国政府人士举行会晤，他表示，目前还没有进行相关讨论。

另外，原定与李种革一同访韩的朝鲜亚太委和平室室长金圣惠和另一名朝方人士临时取消行程。李种革表示，金圣惠因个人原因未能同行。

李种革现身入境大厅时表情愉快，接过大会主办方的欢迎花束后笑容满面。他与同行的朝方人士站成一排，接受媒体拍照。40多名记者到场采访，警方和主办方投入数十人维持秩序。

亚太和平繁荣国际大会由京畿道政府、亚太和平交流协会联合主办，日本前首相鸠山由纪夫、朝方代表、韩国前统一部长官丁世铉将发表主旨演讲。访韩期间，朝鲜代表团将走访京畿道农业技术院等机构，还考虑参加15日在第二板桥科技谷举行的"第二届无人驾驶汽车展"。