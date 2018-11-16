哈美两国将在哈萨克斯坦建设合资育种企业

哈通社/阿斯塔纳/11月16日 - 美国Baumgartner Agriculture Science and Service (BASS)公司与哈萨克斯坦Kusto Group公司计划在哈萨克斯坦开设使用高科技手段生产饲料作物种子的合资企业。

11月16日，Kusto Group公司董事会主席叶尔肯•塔提舍夫与BASS公司总裁爱德华•约瑟夫签署了关于联合组建KAZSEED公司的合作备忘录。哈萨克斯坦副总理兼农业部部长沃穆尔吾扎克•舒克耶夫出席签约仪式。



舒克耶夫表示，吸引外资和大型外国企业是哈萨克斯坦面向2017-2021年农业发展国家规划的其中一项任务。其目标，是在近5年内通过新技术和手段，将劳动效率提升2.5倍。



Kusto Group公司董事会主席塔提舍夫则表示，建立这样的合资企业将对哈萨克斯坦农业发展起到重要作用。通过与美国企业的合作，不仅可以引进新技术进行种子生产，还可以提升哈萨克斯坦的育种能力。



另据塔提舍夫透露，该公司计划生产具有抗寒能力的玉米种子。



【编译：木合塔尔·木拉提】