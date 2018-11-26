哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦将加强议会间合作

哈通社/阿斯塔纳/11月26日 -- 马吉利斯（议会下院）议长努尔兰·尼格马图林26日同乌兹别克斯坦立法院主席努尔丁卓恩·伊斯梅洛夫举行会谈并签署议会间合作备忘录。

据了解，合作备忘录有望成为哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦议会间合作打开新篇章的重要文件。

会谈期间，双方就两国议会间合作的重点问题进行了讨论。

与此同时，双方还指出近两年哈-乌两国之间合作关系的快速发展。两国元首之间达成的共识体现出友好邻邦以及基于相互理解和信任的建设性合作模式。

"在纳扎尔巴耶夫总统与乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫富有远见的良好政策以及友谊关系基础上，哈-乌两国关系处在很高的水平。因此，哈萨克斯坦议会马吉利斯与乌兹别克斯坦立法院之间合作关系每年将朝着新的方向发展。"尼格马图林说。

会中，首次访问哈萨克斯坦的乌兹别克斯坦立法院主席表示，对哈萨克斯坦短时间内达成的发展水平感到惊讶。此外，伊斯梅洛夫将纳扎尔巴耶夫总统视为新的国家及美丽阿斯塔纳的建造者，并对总统为人民和青年们所做的巨大贡献表示深深的敬意。

据了解，此次签署的合作备忘录旨在促进议会间合作并加强两国之间的友好关系。此外，会议框架下，双方就扩大双边合作的法律框架，促进两国间国际条约的批准和生效进行工作达成共识。

【编译：冰山】