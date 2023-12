哈通社/阿斯塔纳/12月3日-哈萨克斯坦著名歌手迪玛希•库达伊别尔艮于2日参加在位于莫斯科奥林匹克体育中心举行的《年度之歌》音乐节。

消息称,音乐节上,迪玛希在著名俄罗斯音乐家家伊戈尔•克鲁托伊的钢琴伴奏下,为大家演绎了《The Love of Tired Swans(疲惫天鹅的爱恋)》一曲。



此外,歌手还在其Instagram账号上发表了此次演出的视频剪辑。



"《年度之歌》、奥林匹克体育中心。谢谢您!伊戈尔•克鲁托伊,感谢您的善意,感谢您对我和对我的国家的支持。 " 迪玛希在其社交主页上写道。



值得一提的是,前不久,迪玛希还曾在伦敦举办《Indigo at the O2》演唱会。此次演唱会吸引了来自哈萨克斯坦、捷克、比利时、英国、中国、加拿大、德国、俄罗斯、芬兰等45个国家的粉丝。表演结束后,迪玛希还接受了各国媒体代表的采访。



此外,迪玛希还将于12月8号在《环球小姐2018》比赛中带来表演。





【编译:达娜】